Участникам беспорядков в Дижоне может грозить до 10 лет тюрьмы

ПАРИЖ, 21 июня. /ТАСС/. Французское законодательство предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до 10 лет за участие в беспорядках, подобных тем, что произошли в Дижоне. Такую информацию озвучил прокурор этого города Эрик Матэ в интервью, транслировавшемся в воскресенье в эфире радиостанции FranceInfo.

"По данным событиям обвинения были предъявлены четырем задержанным. Не буду приводить детали обвинения, но хочу уточнить, что за подобные преступления французский закон предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до 10 лет включительно", - сказал он.

"То, чему мы стали свидетелями в Дижоне, было абсолютно непредсказуемо и нетипично, - подчеркнул прокурор. - Это вызвало шок как во Франции, так и на международном уровне, но в первую очередь потрясены были сами жители Дижона". Матэ отметил, что у него как прокурора Французской Республики "вызывают особую озабоченность столкновения между общинами, происходящие на фоне расистских проявлений".

Он также сообщил, что проведенные обыски не позволили обнаружить огнестрельное оружие. Были найдены граната со слезоточивым газом и железные прутья, а также наличные средства - в общей сложности €14,6 тыс. По словам Матэ, во время беспорядков "пострадали 20 человек, некоторые получили тяжелые ранения".

Он указал, что "закон равен для всех вне зависимости от социального или географического происхождения или других особенностей людей". "Закон будет применен в отношении всех правонарушителей, отданных под суд", - добавил прокурор. Вместе с тем он уточнил, что "на основе равного подхода будут рассматриваться и вопросы в отношении пострадавших".

Действия спецслужбы

В то же время радиостанция сообщила, что служба территориальной безопасности департамента Об своевременно перехватила призывы провести акцию, распространенные представителями чеченской общины 11 июня в социальных сетях накануне событий. Спецслужба передала в связи с этим 12 июня по своей системе предупреждение о возможном ухудшении ситуации. Журналисты радиостанции получили возможность ознакомиться с этим документом. Как проинформировала полиция, "призыв к акциям был воспринят со всей необходимой серьезностью, поскольку решительное намерение чеченской общины защищать своих представителей хорошо известно".

Составленное службой территориальной безопасности уведомление было распространено в соответствии с существующей практикой - направлено в Центральную службу территориальной безопасности в Париж, в региональное отделение этой службы в Дижоне и в префектуру департамента Об. В то же время FranceInfo отмечает, что спецслужба ошиблась в прогнозах насчет ожидавшейся акции. Она считала, что та пройдет в период с 15 по 19 июня, тогда как события начались гораздо раньше - в ночь на 13 июня.

Беспорядки в Дижоне

Столкновения местных жителей, преимущественно уроженцев Северной Африки, и групп выходцев из Чечни вспыхнули 12 июня после того, как в районе Гресиль наркоторговцы избили 16-летнего чеченца. В ночь на 13 июня около сотни человек, вооруженных железными прутьями и ножами, разгромили местную кальянную. В ответ на это некоторые жители района стали патрулировать улицы и рассылать чеченцам угрозы в соцсетях. Затем на протяжении трех дней по вечерам группы вступали в открытые столкновения, во время которых уничтожались камеры видеонаблюдения, поджигались машины и мусорные баки.

Согласно данным прокуратуры, в ходе инцидента использовалось огнестрельное оружие: на месте событий найдены десятки гильз. Как минимум один человек получил пулевое ранение.

После беспорядков были задержаны шесть выходцев из Чечни, прибывшие из других городов, начато расследование по фактам "покушения на убийство в составе организованной группы", "причинения насилия", "причинения ущерба" и "подстрекательства к насилию". Двое из задержанных были отпущены на свободу, четверым предъявлены обвинения.