СМИ: Индия освободила пленных китайских солдат

ТАСС, 21 июня. Индия передала Китаю группу его военнослужащих, взятых в плен на индийской территории в ходе столкновений 15-16 июня в долине Галван в Восточном Ладакхе. Об этом в воскресенье сообщает газета The Asian Age со ссылкой на официальные источники.

В чем корни конфликта на границе Индии и Китая

Вместо оружия — камни и палки с гвоздями. В чем корни конфликта на границе Индии и Китая

Число освобожденных китайских солдат не приводится.

В четверг после переговоров военных двух стран Китай передал Индии 10 пленных индийских военнослужащих, в том числе четырех офицеров.

В субботу МИД Индии категорически отверг притязания Китая на долину реки Галван, назвав их несостоятельными. "Попытки китайской стороны выдвинуть такие претензии на этот район на линии фактического контроля в восточном Ладакхе - неприемлемы. Индия ожидает, что китайская сторона будет искренне следовать договоренности, достигнутой между министрами иностранных дел двух стран, в целях обеспечения мира и спокойствия в приграничных районах, а также развития индийско-китайских отношений", - подчеркнуло внешнеполитическое ведомство Индии.