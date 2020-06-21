СМИ: в Сомали cемь человек погибли в результате терактов

ПРЕТОРИЯ, 21 июня. /ТАСС/. По меньшей мере семь человек погибли в Сомали в течение суток в двух террористических актах в центре и на юге страны. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

Один военнослужащий и трое гражданских лиц погибли в субботу в городе Ванлавейн при последовавших друг за другом взрывах двух мин, отметил сотрудник полиции Мохамед Нур. В свою очередь сомалийский информационный портал Gubjug News передает о 12 погибших в Ванлавейне, уточняя, что взрывы произошли перед резиденцией высокопоставленного офицера.

Вторая атака террористов была проведена в воскресенье у ворот армейской базы в городе Бакадвейн в центральной части страны, передал сомалийский информационный портал Garowe. При взрыве начиненного взрывчаткой автомобиля, за рулем которого находился смертник, погибли трое военнослужащих, еще двое ранены.

20 июня ВС Сомали уничтожили на юге страны 25 боевиков исламистской террористической группировки "Аш-Шабаб". Террористы подвергли минометному обстрелу армейскую базу возле города Джанале, однако были ликвидированы ответным огнем правительственных сил.

Террористическая группировка "Аш-Шабаб" была создана в Сомали в 2004 году. С 2008 года ее боевики периодически совершают террористические акты. К 2010 году группировка контролировала обширные территории, однако летом 2011 года была вынуждена оставить столицу Сомали Могадишо и перейти к партизанской тактике борьбы с правительством страны и его союзниками. В феврале 2012 года один из главарей "Аш-Шабаб" объявил о присоединении боевиков к террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Общая численность "Аш-Шабаб", по данным разведки Миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ), составляет сейчас 7 тыс. боевиков.