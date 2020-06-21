Медведчук назвал статью Путина программным документом

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Статья президента России Владимира Путина, посвященная 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, указывает на необходимость широкого международного сотрудничества и активной работы для сохранения исторической памяти о подвиге советского народа и преступлениях нацизма. Такое мнение в статье, которую в воскресенье опубликовала "Российская газета", выразил председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Рады Виктор Медведчук.

Политик обратил внимание, что противоречия, вызванные политическими, экономическими, культурными и религиозными факторами, остаются прежними и ведут к формированию "линий напряженности" в тех же зонах, что и в первой половине XX века. Кроме того, эти процессы приводят к ослаблению наднациональных структур, в частности, к снижению роли ООН. "Амбиции государств, которые ничто не сдерживает, ведут к конфликту или, как пишет Путин, к "исторически присущему мировому развитию соперничеству". И самым действенным лекарством он называет международное сотрудничество", - написал Медведчук.

По его мнению, статью Путина нельзя воспринимать иначе как программный документ, который подводит черту под многочисленными инсинуациями в адрес Советского Союза и выносит на повестку дня действительно важные вопросы будущего, которые поставила самая кровопролитная война в истории. "Этот разворот включает не только снижение роли международного сотрудничества, но и ревизию запрета героизации антигуманных, людоедских режимов - таких, каким был режим гитлеровской Германии. Сегодня, в канун годовщины 22 июня 1941 года, ответственные руководители стран, чьи граждане принимали участие в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, должны подтвердить неприемлемость и недопустимость неофашистской идеологии", - уверен глава политсовета партии.

Украинский фронт защиты исторической памяти

Медведчук отметил, что его, гражданина Украины, эмоционально особенно задел фрагмент в статье, где говорится о феномене кровавой подлости, "когда тех, кто выступает против неонацистов и наследников бандеровцев, убивают и сжигают". "Трусливое замалчивание западными лидерами одесской трагедии 2 мая 2014 года, когда были сожжены 48 человек, содействует тому, что убийцы до сих пор так и не привлечены к ответственности. Что это, как не одно из многих проявлений глумления над исторической памятью? В этом ряду и снос памятника маршалу Коневу в Праге, и демонтаж барельефа маршалу Жукову в Одессе - все это акты символического насилия, направленные на установление идеологического господства над населением", - констатировал он.

"Мне хорошо понятны те чувства горечи и обиды, которые переполняют украинских, польских, чешских ветеранов, ветеранов из прибалтийских государств, чьи жертвы и усилия, направленные на то, чтобы мы могли жить в мире, втаптываются сегодня в грязь, - продолжил Медведчук. - <...> Вот почему наша партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" 9 мая этого года выступила с инициативой создания в Украине общественного движения "Украинский фронт защиты исторической памяти". Цель этого движения - разоблачение попыток фальсификации истории, защита исторической памяти и недопущение забвения подвига советских людей, совершенного во время Великой Отечественной войны".

Он также указал, что статья президента России, который не просто заявил о своей позиции, а предметно, приводя исторические факты, аргументировал ее, представляет не только научную, но и практическую ценность для движения в защиту исторической памяти. "Позиция нашей партии остается твердой, последовательной и принципиальной - героизация нацистов и их пособников абсолютно недопустима", - подчеркнул председатель политсовета партии.

"Инициатива Владимира Путина - развивать международное сотрудничество и поддерживать международный и межнациональный диалог - не просто заслуживает одобрения и поддержки, а может стать новым мейнстримом для международного сотрудничества. И это не просто слова - предложение российского президента о встрече лидеров стран постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) внушает серьезный оптимизм: от того, на каких принципах будет строиться мировая политика, зависит, не скатимся ли мы в скором времени к новым потрясениям", - заключил он.