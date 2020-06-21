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Нападение в парке Рединга
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Британская полиция признала нападение в Рединге терактом

В результате нападения погибли три человека, двое находятся в тяжелом состоянии
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© Jonathan Brady/PA via AP

ЛОНДОН, 21 июня. /ТАСС/. Нападение на людей в Рединге (графство Беркшир) признано терактом. Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье полицейским управлением долины Темзы, в зону ответственности которого входит Беркшир.

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"Национальное контртеррористическое управление полиции теперь может подтвердить, что нападение на людей с ножом, произошедшее в Рединге вчера вечером (20 июня) было признано терактом", - говорится в сообщении.

В парке Форбери гарденс в центре Рединга молодой мужчина в субботу вечером напал на отдыхающих. Трое человек погибли, еще двое находятся в тяжелом состоянии. Нападавший был задержан на месте преступления.

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