Британская полиция признала нападение в Рединге терактом

ЛОНДОН, 21 июня. /ТАСС/. Нападение на людей в Рединге (графство Беркшир) признано терактом. Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье полицейским управлением долины Темзы, в зону ответственности которого входит Беркшир.

"Национальное контртеррористическое управление полиции теперь может подтвердить, что нападение на людей с ножом, произошедшее в Рединге вчера вечером (20 июня) было признано терактом", - говорится в сообщении.

В парке Форбери гарденс в центре Рединга молодой мужчина в субботу вечером напал на отдыхающих. Трое человек погибли, еще двое находятся в тяжелом состоянии. Нападавший был задержан на месте преступления.