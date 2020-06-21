Вучич проголосовал на парламентских выборах в Сербии

БЕЛГРАД, 21 июня. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич принял участие в голосовании на парламентских выборах в стране. Сербский лидер прибыл в воскресенье после полудня на избирательный участок в Новом Белграде в защитной маске, сообщил корреспондент ТАСС.

Вучич вошел на участок в маске, однако перед тем как бросить бюллетень в урну, президент ее снял. При этом президент был без перчаток.

Парламентские и местные выборы в Сербии стартовали при достаточно низкой явке, которую наблюдатели объясняют прохладной дождливой погодой. Однако к полудню (13:00 мск), по данным исследовательской службы Ipsos, явка в стране составила 18,5%.

Парламентские и местные выборы в Сербии проходят в условиях повышенных мер санитарно-эпидемиологической защиты. Как заявил председатель Республиканской избирательной комиссии (РИК) Владимир Димитриевич, на избирательных участках приняты все необходимые эпидемиологические меры, все члены избирательных комиссий работают в масках, перчатках, применяются средства защиты.

В народном волеизъявлении смогут принять участие 6 млн 584 тыс. 376 граждан Сербии, которым предстоит голосовать на 8 433 избирательных участках. Выборы пройдут также на территории автономного сербского края Косово и Метохия. Всего за 250 мест в однопалатном парламенте - Народной скупщине - борется 21 партия.