Нетаньяху обвинил Иран во лжи ради обретения ядерного оружия

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июня. /ТАСС/. Иран вводит международное сообщество в заблуждение для того, чтобы быть в состоянии разработать ядерное оружие. Такую точку зрения озвучил в воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на еженедельном заседании правительства еврейского государства.

"Иран продолжает обманывать международное сообщество ради того, чтобы получить в свое распоряжение ядерное оружие. Сегодня даже МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - осознает это", - распространила высказывания премьера его канцелярия. "Эта организация (МАГАТЭ - здесь и далее прим. ТАСС) теперь понимает то, что мы (израильтяне) утверждали много лет подряд. Информация, пришедшая из этого агентства в конце нынешней недели, говорит сама за себя", - добавил Нетаньяху.

19 июня Совет управляющих МАГАТЭ принял проект резолюции "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция) с требованием к Ирану предоставить доступ к двум объектам, где агентство подозревает возможное хранение незаявленного ядерного материала. Из 35 государств совета 25 членов поддержали резолюцию, Россия и Китай проголосовали против, семь стран воздержались.

Постоянный представитель РФ в Вене Михаил Ульянов призвал МАГАТЭ и исламскую республику к урегулированию этой проблемы, которая может усугубиться из-за резолюции. Постпредство КНР при международных организациях в Вене предупредило о крупных последствиях, которые в будущем могут ожидать Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе.