Власти ДНР 22 июня откроют переход "Еленовка" для движения в сторону Украины

ДОНЕЦК, 21 июня. /ТАСС/. Власти Донецкой народной республики разрешили с 22 июня возобновить пропуск граждан через линию соприкосновения в направлении Украины на контрольном пункте "Еленовка", который был закрыт из-за пандемии. Об этом в воскресенье сообщили в межведомственном оперативном штабе ДНР по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

"С 22 июня на пункте "Еленовка" начнется ежедневный пропуск всех граждан, желающих выехать на Украину", - говорится в заявлении штаба, которое опубликовало Донецкое агентство новостей. Кроме того, с 25 июня на этом же пункте планируют начать пропуск желающих попасть в республику. Вместе с тем власти ДНР по-прежнему призывают граждан воздержаться от поездок на Украину без крайней необходимости, поскольку эпидемическая обстановка в стране остается крайне напряженной, что признают и украинские власти.

Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова в пятницу потребовала от Киева до 22 июня определить свой подход к решению проблемы с открытием пунктов пропуска на линии соприкосновения. В противном случае, подчеркивала она, республика готова открыть один из них в одностороннем порядке.

Власти Украины 14 марта запретили жителям Донецкой и Луганской народных республик въезжать на контролируемую Киевом территорию. ДНР закрыла из-за коронавируса пункты пропуска на линии соприкосновения 21 марта, а ЛНР - 23 марта. Несмотря на сообщения республик Донбасса о невозможности открыть КПП из-за карантина, украинские власти 10 июня в одностороннем порядке объявили о возобновлении движения. Глава ЛНР Леонид Пасечник 18 июня снял ограничения на пересечение линии соприкосновения в сторону Украины.