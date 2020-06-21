Пелоси раскритиковала Трампа за призыв снизить число тестов на наличие коронавируса

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси подвергла критике президента страны Дональда Трампа за то, что тот призывал специалистов администрации снизить число проводимых тестов на наличие коронавируса.

"Тестирование, отслеживание, лечение и социальная дистанция - единственные имеющиеся средства, чтобы остановить распространение коронавируса. Но президент Трамп поручает администрации снизить число тестирований, которые спасают жизни", - говорится в распространенном в воскресенье заявлении Пелоси.

Трамп 20 июня на первом после начала пандемии предвыборном митинге в штате Оклахома заявил, что США провели около 25 млн тестов среди населения. Глава Белого дома в шутливом тоне рассказал, что призвал сократить число тестов, чтобы выявлять меньше случаев инфицирования. По мнению спикера нижней палаты, Трамп тем самым хочет скрыть уровень распространения пандемии коронавируса.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 2,26 млн случаев заражения новым коронавирусом, умерли свыше 119 тыс. человек.