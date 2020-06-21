Правящая Сербская прогрессивная партия лидирует на парламентских выборах

БЕЛГРАД, 21 июня. /ТАСС/. Правящая в стране Сербская прогрессивная партия, лидером которой является президент Сербии Александар Вучич, побеждает на парламентских выборах с результатом 63,35%. Об этом сообщил в воскресенье на пресс-конференции в Республиканской избирательной комиссии (РИК) входящий в ее состав представитель Республиканского статистического бюро Миладин Ковачевич.

"Обработаны данные со 196 избирательных участков. Явка составила 59,43%. Лидирует Сербская прогрессивная партия - избирательный список "Александар Вучич - за наших детей" с результатом 63,35%, далее идет Социалистическая партия Сербии с результатом 10,67% (лидер - глава МИД Ивица Дачич - прим. ТАСС), на третьем месте - Сербская радикальная партия, 1,58%", - заявил Ковачевич, отметив, что остальные партии не смогли преодолеть барьер 3%.

В свою очередь председатель Республиканской избирательной комиссии (РИК) Владимир Димитриевич сообщил, что в ходе голосования не было зафиксировано серьезных нарушений. "Все участки закрылись вовремя, не было данных о серьезных нарушениях", - заявил председатель избиркома.

Парламентские и местные выборы прошли в воскресенье в Сербии в условиях повышенных мер санитарно-эпидемиологической безопасности. В волеизъявлении могли принять участие 6 584 376 граждан Сербии. Выборы прошли также на территории автономного сербского края Косово и Метохия. Всего за 250 мест в Народной скупщине (однопалатном парламенте) боролась 21 партия.