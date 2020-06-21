Президент Сербии объявил о победе его партии на парламентских выборах

БЕЛГРАД, 21 июня. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич объявил о победе на парламентских выборах в воскресенье возглавляемой им Сербской прогрессивной партии (СПП), передает корреспондент ТАСС из штаб-квартиры политической организации.

Обращение президента началось выступлением трубачей, после чего члены СПП скандировали "Победа, победа!"

"Дорогие граждане Сербии, я много лет в политике, но такое переживаю впервые! Мы получили самое большое в истории доверие народа, получив свыше 2 млн голосов из 3,3 млн от пришедших на выборы граждан. Мы победили везде, даже там, где раньше проигрывали. Победили в Берлине, Нью-Йорке, в Москве мы набрали 57%, а в Сочи - 95%!" - заявил Вучич.

"В данный момент у нас 63,4%, когда поступят данные из Косова и Метохии и из-за рубежа, у нас будет 65%, плюс около 3% недействительных бюллетеней, из которых нам поступит две трети голосов. Поздравляю всех с чистой и честной кампанией", - заявил Вучич, не исключив возможного повторного голосования на отдельных участках. Президент назвал достигнутый результат следствием проводимой властями Сербии политики, анонсировал приход многих молодых политиков, пообещал повышение средней заработной платы и призвал совершить "перерождение Сербии".

Парламентские и местные выборы прошли в воскресенье в Сербии в условиях повышенных мер санитарно-эпидемиологической безопасности. В волеизъявлении могли принять участие 6 584 376 граждан Сербии. Выборы прошли также на территории автономного сербского края Косово и Метохия. Всего за 250 мест в Народной скупщине (однопалатном парламенте) боролась 21 партия.

Согласно предварительным данным Республиканской избирательной комиссии (РИК), совершенно точно в парламент пройдут Сербская прогрессивная партия избирательный список "Александар Вучич - за наших детей" с результатом 63,35% и Социалистическая партия Сербии (лидер - глава МИД Ивица Дачич - прим. ТАСС) с результатом 10,67%. Подсчет голосов продолжается.