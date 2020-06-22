Британские корабли сопроводили российский противолодочный корабль через Ла-Манш

ЛОНДОН, 22 июня. /ТАСС/. Британский фрегат HMS Westminster в сопровождении патрульного корабля HMS Tyne сопроводили большой противолодочный корабль (БПК) "Вице-адмирал Кулаков" Северного флота РФ через пролив Ла-Манш. Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье ВМС Соединенного Королевства.

"Королевские ВМС регулярно осуществляют наблюдение за проходом военных кораблей через зону интересов Соединенного Королевстве в рамках нашей постоянной миссии по обеспечению обороны страны, - заявил капитан HMS Westminster коммандер Уилл Пестон. - Во время прохода [через пролив] "Вице-адмирал Кулаков" действовал в профессиональной и безопасной манере".

Российский корабль 13 июня покинул Североморск и совершает межфлотский переход в Балтийское море.

Большой противолодочный корабль проекта 1155 "Вице-адмирал Кулаков" входит в состав бригады противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота, базирующейся в Североморске. Корабль является постоянным участником дальних походов в Атлантический и Индийский океаны и Средиземное море, а также в Арктику. Входит в состав арктической группировки флота.