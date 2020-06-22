Правящая партия Сербии победила на выборах с лучшим результатом в своей истории

Согласно предварительным результатам Республиканской избирательной комиссии (РИК), избирательный список "Александар Вучич - за наших детей" набирает 63,35%, коалиция Сербской партии социалистов набирает (СПС) 10,67%. Далее, согласно данным исследовательской службы Ipsos, идет партия бывшего спортсмена Александара Шапича "Победа для Сербии" (4,1%). За прохождение в парламент также может побороться "Движение обновления Королевства Сербия", показатели которого колеблются в районе 2,9%.

Состоявшиеся в воскресенье в Сербии выборы стали первым в Европе народным волеизъявлением после пандемии коронавируса. Поскольку коронавирус в стране до конца не побежден, парламентские и местные выборы проходили в условиях повышенных мер санитарно-эпидемиологической защиты. На избирательных участках применялись все необходимые эпидемиологические меры, члены избирательных комиссий работали в масках и перчатках. Средства защиты также выдавались гражданам на входе на избирательные участки.

БЕЛГРАД, 22 июня. /ТАСС/. Правящая Сербская прогрессивная партия (СПП), лидером которой является президент страны Александар Вучич, убедительно победила на парламентских и местных выборах, состоявшихся в воскресенье. О победе политической силы заявил, в частности, сам Вучич - в обращении к сербскому народу из штаб-квартиры СПП в ночь на понедельник, где присутствовал и корреспондент ТАСС.

"Дорогие граждане Сербии, я много лет в политике, но такое переживаю впервые! Мы получили самое большое в истории доверие народа, получив свыше 2 млн голосов из 3,3 млн от пришедших на выборы граждан. Мы победили везде, даже там, где раньше проигрывали. Победили в Берлине, Нью-Йорке, в Москве мы набрали 57%, а в Сочи - 95%!" - заявил Вучич под овации однопартийцев. Избирательный участок в Сочи, как сообщал ТАСС директор Русско-сербского Центра Милош Ковачевич, был открыт в этом году впервые, а активность сербских граждан в городе побуждает открыть там почетное консульство.

"В данный момент у нас 63,4%, когда поступят данные из Косова и Метохии и из-за рубежа, у нас будет 65%, плюс около 3% недействительных бюллетеней, из которых нам поступит две трети голосов. Никогда и никому Сербия еще не давала в такой мере своего сердца и разума, своего доверия. Это для нас и для меня лично груз в 1000 килограмм, лично обещаю бороться за Сербию каждый день всеми своими знаниями. Поздравляю всех с чистой и честной кампанией", - заявил Вучич.

Аналитики уже назвали результат партии Вучича исключительным. "Это выборный цунами, вряд ли кто-то в Европе может повторить такой результат", - заявил профессор Института европейских исследований Слободан Зечевич.

Примечательно, что в парламент не смогли пройти многие тяжеловесы сербской политической сцены, занимавшие серьезные позиции в сербской политике последние 20 лет. К ним относятся лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель, лидер Лиги социал-демократов Воеводины Ненад Чанак, глава Либерально-демократической партии Чедомир Йованович.

Занявший второе место лидер СПС Ивица Дачич поздравил Вучича с победой и заявил, что доволен достигнутыми его партией результатами. "Мы - вице-чемпионы", - заявил он.

Фиаско оппозиции

Катастрофическими стали выборы для оппозиционного "Союза за Сербию". Это объединение, которое возглавляют сербский олигарх, экс-мэр Белграда Драган Джилас, экс-глава МИД Сербии Вук Еремич и праворадикальный политик Бошко Обрадович, объявило о бойкоте парламентских выборов, призывая сторонников выходить на улицы. До этого "Союз за Сербию" около года организовывал уличные шествия, его представители врывались в Белградский телецентр с бензопилой, а также пытались взять штурмом президентский дворец.

Ранее сербский портал "Говори, Сербия" заявил о возможной причастности посольства Соединенных Штатов к антиправительственным протестам в стране. В качестве доказательств портал опубликовал фотографии и видео, на которых лидеры протестов общаются с представителями американской дипломатической миссии. На фото оппозиционеры сидят за столом с советником американской дипломатической миссии Дэвидом Линдгреном Геренбеком, третьим секретарем посольства США Катрин Вирджинией Валзак, а также сотрудником НПО "Центр по международным вопросам и вопросам безопасности" (занимается продвижением интересов евроатлантических центров в Сербии) Натаном Албахари.

Однако перед выборами прозападный оппозиционный "Союз за Сербию" практически распался. Наиболее заметные его представители, например актер Сергей Трифунович и его партия "Движение свободных граждан", все же приняли решение выйти на выборы. Его примеру последовали и другие оппозиционеры, но их результаты не позволили рассчитывать на прохождение в парламент.

Поражение оппозиции попросил прокомментировать Вучича журналист американского телеканала N1. В ответ Вучич пожелал оппозиционерам победы "в следующий раз": "Показатели ваших сторонников и сейчас, по опросам, занимают 5-ю - 6-ю позицию, так что все те, за кого вы заступались, не получили народной поддержки. Желаю вам намного больше успеха в будущем, возможно, вы преодолеете избирательный порог в следующий раз", - заявил Вучич.

Программа победителей

В своей победной речи Александар Вучич объявил, что без паузы продолжит выполнять обязанности главы государства. По его словам, в ближайшие дни он встретится с представителем ЕС по Балканам Мирославом Лайчаком, а 24 июня отправится в Москву на парад Победы, где проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Отношения с Россией являются одним из основных направлений политики Сербской прогрессивной партии. Как заявил в эксклюзивном комментарии ТАСС Марко Джурич, директор канцелярии по Косово и Метохии и заместитель президента Александара Вучича в правящей Сербской прогрессивной партии, Сербия в предстоящем политическом цикле намерена укрепить дружественные и братские отношения с Россией. "Дружба с Россией для нас является неизменным историческим фактом, который не подлежит изменениям. Это стратегическое определение, которое основывается на многовековых культурных, цивилизационных и других связях сербского и российского народов", - заявлял Джурич.

Отвечая на вопрос о внутриполитических приоритетах Сербской прогрессивной партии (СПП) в предстоящем политическом цикле, Джурич выделил в качестве основных направлений экономическое развитие, сохранение мира и демографический рост. "Наши стратегические приоритеты - сохранение мира и стабильности, защита суверенитета и независимости в принятии решений, развитие экономики, демографическое обновление Сербии и сохранение сербской культуры и традиций, то есть сохранение памяти о значительных событиях прошлого, позволяющее иметь ясную базу идентичности для будущих свершений", - указал Джурич.

"Таким образом, речь идет не о партийных приоритетах в узком смысле, а о всесторонней программе развития и перерождения Сербии, вокруг которой мы хотим объединить критическую массу населения страны", - заключил замглавы правящей партии.

Расклад сил в парламенте

Согласно предварительным данным, Сербская прогрессивная партия самостоятельно сформирует большинство в 250-местной Народной скупщине (парламенте). По оценкам политологов, СПП может рассчитывать на 180-190 депутатских мандатов, Сербская партия социалистов может получить около 30 депутатских кресел, партия "Победа для Сербии" рассчитывает на 8-10 мест.

Явка на прошедших выборах составила 50,1%. В волеизъявлении могли принять участие 6 584 376 граждан Сербии. Всего за 250 мест в однопалатном парламенте боролась 21 партия. Депутаты в парламент Сербии избирались на четыре следующих года.