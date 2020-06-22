Лидер оппозиции Венесуэлы объявит о новых планах борьбы за власть на следующей неделе

БОГОТА, 22 июня. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил о том, что новые планы, нацеленные на смещение действующей администрации, будут объявлены на следующей неделе. Соответствующее заявление он сделал в воскресенье во время выступления в Каракасе.

"В конце [следующей] недели мы поделимся с вами следующими шагами, стратегией, всем", - заявил Гуайдо, видео выступления которого было опубликовано в Twitter канала TVV.

Оппозиционер также обвинил администрацию президента Николаса Мадуро в попытках дезинформировать население страны.

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.