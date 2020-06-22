Трамп объяснил, что не вводил санкции по уйгурам из-за торговой сделки с КНР

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп объяснил, что не вводил санкции против китайских должностных лиц за якобы происходившее притеснение уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) Китая ради реализации торговой сделки с Пекином.

"Мы были в центре [переговоров] этой большой торговой сделки, - приводит в воскресенье новостной портал Axios выдержки из интервью с президентом. - Я сделал огромную сделку, потенциальная сумма закупок которой - $250 млрд. Кстати, они [Китай] много покупают <...> Когда вы в середине переговоров и неожиданно начинаете вводить дополнительные санкции <...> Мы сделали многое, я ввел пошлины, что гораздо хуже любых санкций".

Агентство Reuters 8 июня сообщило, что Трамп намерен подписать принятый ранее обеими палатами Конгресса законопроект, позволяющий вводить санкции из-за ситуации вокруг уйгуров. В мае обе палаты Конгресса практически единогласно одобрили данный документ. Санкции подразумевают, в частности, отказ в выдаче виз и замораживание находящейся на территории США собственности.

Синьцзян-Уйгурский автономный район, что на северо-западе Китая, населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны - уйгурами, большинство из которых исповедуют ислам. По данным КНР, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании масштабной сети пенитенциарных учреждений в Синьцзяне. При этом в конце 2018 года они сообщили, что в регионе функционируют "центры образования и профессиональной подготовки". По заявлению китайских официальных лиц, там содержатся "попавшие под влияние идей терроризма и экстремизма лица", которых обучают китайскому языку, основам письма, повышению коммуникативных навыков, основам законодательства КНР. При этом точное число содержащихся в этих центрах лиц власти Китая не публиковали.