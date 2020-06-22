Трамп пообещал, что республиканцы выступят против законопроекта демократов о полиции

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пообещал, что республиканцы в Палате представителей Конгресса выступят против принятия предложенного демократами законопроекта о полиции. Соответствующую запись президент разместил в воскресенье в Twitter.

"Демократы в Палате хотят принять на этой неделе законопроект, который разрушит нашу полицию. Конгрессмены из числа республиканцев, вероятно, будут жестко этому противостоять, - отметил Трамп. - Мы должны защищать нашу полицию, они обеспечивают нашу безопасность".

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США одобрил 17 июня предложенный демократами законопроект, направленный на проведение масштабной полицейской реформы в ответ на массовые протесты в стране. Инициативу поддержали 24 конгрессмена, против высказались 14. Теперь за документ должна проголосовать Палата представителей полного состава.

Законопроект, в частности, запрещает стражам порядка применять удушающие приемы, создает национальную базу данных по отслеживанию неправомерных действий со стороны полиции, а также запрещает в некоторых случаях выдавать ордер, позволяющий полицейским вламываться в дом без предупреждения. В рамках предлагаемой реформы повышается ответственность стражей порядка, в том числе и за акты насилия и произвола по отношению к подозреваемым.

Трамп 16 июня подписал указ о реформе полиции. В нем уделяется приоритетное внимание выделению федеральных грантов на подготовку сотрудников правоохранительных органов, чтобы поощрить использование стражами порядка практики мирного разрешения конфликтов. При этом власти будут рассматривать жалобы на применение полицейскими силы. Нововведения призваны улучшить обмен информацией между госструктурами, чтобы в том числе не принимать на работу в полицию людей без полной проверки биографии.