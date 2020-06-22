И.о. президента Боливии подписала закон о проведении выборов 6 сентября

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 июня. /ТАСС/. И. о. президента Боливии Жанин Аньес подписала в воскресенье закон о проведении всеобщих выборов 6 сентября, но заявила, что делает это под давлением других кандидатов.

"Дорогие боливийцы, я подпишу закон о проведении выборов 6 сентября", - заявила она в обращении, которое транслировалось в эфире телеканала Union.

При этом она отметила, что не считает проведение выборов в этот день правильным решением из-за ситуации с распространением коронавируса. "На меня оказывал давление кандидат в президенты Карлос Меса и другие политики, требовавшие провести выборы 6 сентября, то есть требовавшие провести выборы в разгар пандемии", - сказала она.

Аньес также отметила, что "никогда не была заинтересована в продлении своих полномочий" и выступала за перенос выборов только из-за эпидемиологической ситуации в Боливии, где к настоящему моменты было зарегистрировано свыше 23 тыс. заражений коронавирусом и более 700 смертей. "Правительство приложит все усилия, чтобы выборы прошли безопасно, без риска заразиться, но в связи с этим я прошу [экс-президента] Эво Моралеса, [кандидата в президенты] Луиса Арсе и Карлоса Месу с достоинством также взять на себя ответственность, поскольку они так настаивали на проведении выборов в разгар пандемии", - добавила она.

Досрочные президентские выборы в Боливии изначально планировалось провести 3 мая. Однако из-за пандемии было решено перенести голосование на более поздний срок. 1 мая парламент Боливии издал закон о проведении выборов президента до 3 августа, однако Аньес и часть ее сторонников продолжали настаивать на необходимости еще раз отложить голосование.

2 июня Высший избирательный суд предложил назначить президентские и парламентские выборы на 6 сентября. К 11 июня обе палаты парламента Боливии одобрили законопроект о проведении голосования в этот срок. Однако Аньес, взявшая на себя обязанности президента после отставки Моралеса на фоне протестов из-за результатов выборов в ноябре 2019 года, не стала подписывать документ сразу и попросила предоставить доказательства, что проведение голосования в сентября безопасно.