СМИ: китайские сторожевики рекордно долго находятся в зоне спорных островов Сенкаку

ТОКИО, 22 июня. /ТАСС/. Понедельник стал семидесятым днем, на протяжении которого сторожевые корабли КНР фиксируются в районе находящихся под контролем Токио островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, Пекин считает их своими незаконно оккупированными территориями. Об этом сообщило информационное агентство Kyodo со ссылкой на Управление безопасности на море, которое выполняет в Японии функции пограничной стражи и спасательной службы.

По его данным, сейчас в районе Сенкаку находятся четыре китайских корабля. За все время конфликта вокруг этих островов корабли КНР еще никогда так долго не совершали патрулирование в их районе.

Необитаемая гряда Сенкаку вместе с островом Тайвань была присоединена к Японии в 1895 году вслед за ее победой в войне с имперским Китаем. После поражения во Второй мировой войне Токио отказался от прав на Тайвань. Пекин требует, чтобы он так же поступил и в отношении Сенкаку. Однако правительство Японии утверждает, что те были присоединены не в результате войны, а на законных основаниях, поскольку в конце XIX века были необитаемыми и никому не принадлежали. Долгое время эти острова находись в частном владении у состоятельной японской семьи. Однако в сентябре 2012 года Токио их выкупил и национализировал, что вызвало резкие протесты в Пекине. Китайские сторожевики с тех пор постоянно демонстрируют флаг у островов, что несколько раз выливалось в опасные инциденты с японскими патрульными кораблями.