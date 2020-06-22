Еврокомиссар обязался в Twitter помочь Сербии с вступлением в ЕС

ТАСС, 22 июня. Европейский союз рассчитывает на сотрудничество с правительством Сербии, которое будет сформировано по результатам прошедших в понедельник парламентских выборов, и намерен помочь стране вступить в объединение. Об этом заявил в понедельник еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Варгейи.

"Важный день для Сербии в связи с парламентскими и местными выборами. Надеемся на сотрудничество с новым правительством по реформам, связанным с ЕС. Обязуемся помочь Сербии быстро продвинуться [в вопросе] вступления в ЕС", - написал Варгейи на своей странице в Twitter.

Он также заявил, что ЕС готов поддержать восстановление сербской экономики после пандемии коронавирусной инфекции.

Правящая Сербская прогрессивная партия (СПП), лидером которой является президент страны Александар Вучич, убедительно победила на парламентских и местных выборах, состоявшихся в воскресенье. О победе политической силы заявил, в частности, сам Вучич - в обращении к сербскому народу из штаб-квартиры СПП в ночь на понедельник.

Согласно предварительным результатам Республиканской избирательной комиссии (РИК), избирательный список "Александар Вучич - за наших детей" набирает 63,35%, коалиция Сербской партии социалистов набирает (СПС) 10,67%. Далее, согласно данным исследовательской службы Ipsos, идет партия бывшего спортсмена Александара Шапича "Победа для Сербии" (4,1%). За прохождение в парламент также может побороться "Движение обновления Королевства Сербия", показатели которого колеблются в районе 2,9%.