Лукашенко предвидит сильное экономическое давление на Белоруссию

Лукашенко сказал, что в стране "катастрофы никакой", но белорусы должны "защитить то, что имеют". "Расслабляться ни в коем случае нельзя. Я вас предупреждал два-три месяца назад, что эта так называемая пандемия этим не закончится. Кому-то она очень на руку. Скоро увидите, кому. Хотя уже и сейчас это видим", - сказал белорусский президент. Он считает, что "независимости много не бывает". "Она [независимость] или есть, или ее нет. И я еще год тому назад, выступая 3 июля, предупреждал, что независимость очень дорого стоит. Это самое ценное, что может быть у того или иного народа или государства. Поэтому если мы народ, если мы хотим иметь свое государство, свою независимость должны защитить", - заявил Лукашенко. Он добавил, что "иногда бывает завоевать проще, чем защитить".

"Будет давление серьезное, прежде всего экономическое. Потому что воевать с нами уже опасно, а наклонить надо. Слишком независимыми стали", - отметил президент Белоруссии, слова которого приводит его официальный сайт .

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает ключевой задачей защиту независимости страны, предвидя сильное экономическое давление на республику извне. Об этом Лукашенко заявил в воскресенье, выступая в Бресте в ходе памятного мероприятия по случаю 79-й годовщины начала Великой Отечественной войны.

Лукашенко призвал отдельные государства озаботиться своими проблемами, прежде чем обращать внимание на ситуацию в Белоруссии. "Кто бы мог подумать, что Америка так вспыхнет, и демократические СМИ сегодня захлебнулись и замолкли. Они не показывают, что происходит. Там в города уже вошли войска и ввели комендантский час. То же самое и в Западной Европе. Об этом не принято говорить. А у нас они что-то увидели", - сказал Лукашенко.

Белорусский лидер призвал соотечественников "решить все мирно". "И через некоторое время мы увидим результат. Единственное, о чем вас попрошу: никогда не позволяйте, чтобы вами понукали, чтобы вас заставляли и наклоняли. Прошли те времена. Мы успели укрепиться и создать свое государство. Главная задача - защитить его", - заявил президент.

Он убежден, что в Белоруссии "исчерпали ресурс не только революций, но и то время, в которое ходили под плеткой и в лаптях, без штанов, нищие и голодные". "Мы и только мы должны строить свое государство. Мы и только мы должны решать судьбу свою и своих детей", - подчеркнул президент Белоруссии.

Не поддаваться на провокации

Александр Лукашенко отверг возможность решения стоящих перед страной проблем силовым способом и призвал соотечественников не поддаваться на провокации разного рода шарлатанов.

"Я всегда вам говорил: я никому не позволю силовым образом решать проблемы, которые надо решать мирно, политическим путем, на основании наших законов. Так будет всегда", - отметил Лукашенко, слова которого приводит пресс-служба президента.

Глава государства обратил внимание на вопросы, связанные с недавними задержаниями в банковской сфере по подозрению в финансовых преступления (по делу Белгапзромбанка). "Если бы мы этим ворюгам за годы своей независимости крылья не подрезали, мы бы сегодня построили олигархическое государство и стояли бы на коленях", - сказал Лукашенко. "Поэтому смотрите на это спокойно и не думайте, что это кто-то использует в политических целях. Нет такой необходимости в Беларуси - использовать что-то в политических целях", - отметил белорусский лидер.

Он также призвал белорусов не поддаваться "на уловки трех - четырех каких-то шарлатанов". "Они будут использовать все. Ищут, за что зацепить, и вас туда повести. Помните, что этого делать нельзя", - призвал Лукашенко. Он заявил, что "мы в своей стране разберемся как следует". "Поэтому берегите себя, будьте спокойны, не переживайте. Не напрягайтесь. Нас и так напрягли с этим коронапсихозом. Но самое страшное для нас, чтобы под этот шумок нас не прибрали", - сказал президент Белоруссии.