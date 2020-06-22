США обеспокоены задержанием в Белоруссии Виктора Бабарико

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Американская администрация встревожена задержанием претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико. Об этом заявил в воскресенье корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента США.

"Мы обеспокоены сообщениями о задержании в Белоруссии оппонента президента [Александра] Лукашенко - Виктора Бабарико", - сказал этот сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

По его словам, Вашингтон в связи с этим настаивает, чтобы Минск наращивал усилия по обеспечению прав человека. "Мы продолжаем призывать правительство Белоруссии сделать шаги в целях улучшения его "послужного списка" в области прав человека и демократии, выполнять свои обязательства в сфере прав человека, а также взятые в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и относящиеся в том числе к свободным и справедливым выборам", - отметил дипломат.

При этом он предупредил, что правительство США напрямую увязывают углубление двусторонних отношений с Белоруссией с улучшением ситуации в области прав человека в республике. "Уважение фундаментальных свобод, включая свободу мирных собраний, выражения и участия в объединениях, имеет ключевое значение для укрепления двусторонних американо-белорусских отношений", - подчеркнул представитель Госдепартамента США.

"Свободные и справедливые выборы - это не только то, что происходит в день голосования. Мы призываем правительство Белоруссии обеспечить равные условия для всех желающих принять участие в выборах, в том числе применительно к регистрации кандидатов, доступу к средствам массовой информации и другим аспектам избирательной кампании", - добавил дипломат.

Задержание Бабарико

До принятия решения баллотироваться на пост президента Белоруссии Бабарико 20 лет возглавлял Белгазпромбанк, дочернюю структуру российского Газпромбанка. 11 июня департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля (КГК) республики после обыска в Белгазпромбанке возбудил уголовное дело по части 2 статьи 243 ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере") и по части 2 статьи 235 ("Легализация средств, полученных преступным путем в особо крупном размере"). Бабарико тогда заявил, что ситуация, сложившаяся вокруг кредитного учреждения, носит заказной политический характер.

18 июня КГК сообщил, что Бабарико задержан по причине того, что являлся непосредственным организатором, который руководил противоправной деятельностью. Вместе с Виктором Бабарико в СИЗО КГБ был препровожден его сын Эдуард. Последний является руководителем избирательного штаба своего отца.

В воскресенье в Twitter Виктора Бабарико появилось сообщение о том, что и ему, и его сыну предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Статья обвинения не уточняется.

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа.