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Власти Индонезии проверят возможную утечку данных 230 тыс. инфицированных коронавирусом

Ранее в интернете появилось объявление о продаже персональной информации людей, которые сдавали тесты на COVID-19

СИНГАПУР, 22 июня. /ТАСС/. Власти Индонезии начали проверку инцидента, связанного с возможной утечкой персональных данных примерно 230 тыс. человек, которые ранее сдавали анализы на коронавирус. Об этом пишет в понедельник газета The Straits Times со ссылкой на министерство коммуникаций и информации республики.

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"Ведомство совместно с национальным агентством по кибербезопасности проводит расследование поступившей информации", - указывается в заявлении министра Джони Плейта. Между тем чиновник заверил, что "персональная информация, которая оказывается в распоряжении государственных структур, находится под надежной охраной". Он также подтвердил, что запущенное в марте приложение для смартфонов, позволяющее отслеживать инфицированных коронавирусом, "также является безопасным с точки зрения хранения данных".

На прошлой неделе в интернете появилось объявление о продаже за $300 персональной информации, в том числе фамилий, имен, адресов, национальностей, примерно 230 тыс. пациентов, которые сдавали тесты на COVID-19. Преимущественно сведения поступили из больниц Джакарты, а также крупных городов провинций Бали и Западная Ява.

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