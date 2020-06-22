Представитель талибов заявил об освобождении 14 пленных афганских военных и полицейских

ТАСС, 22 июня. Афганское радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) освободило 14 захваченных ранее в плен военнослужащих и полицейских. Об этом заявил в понедельник официальный представитель катарского политического офиса движения Мохаммад Сохаил Шахин.

"Еще одна группа из 14 солдат и полицейских, имеющих отношение к администрации Кабула, была освобождена из тюрем", - написал Шахин на своей странице в Twitter.

Он также сообщил, что пленные содержались в тюрьмах талибов в провинциях Нангархар и Нуристан на востоке страны.

29 февраля в столице Катара Дохе было подписано мирное соглашение между США и движением "Талибан". Оговаривалось, что в рамках мер по укреплению доверия к моменту запуска межафганских переговоров должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников радикального движения и до 1 тыс. человек, удерживаемых талибами.

До настоящего времени правительство освободило из тюрем около 3 тыс. сторонников движения. Некоторое время назад Национальный совет безопасности Афганистана указал, что дальнейший процесс освобождения талибов будет идти параллельно со снижением уровня насилия со стороны боевиков и прогрессом в деле организации межафганских переговоров.