Трамп назвал глупостью планы демонтировать памятник Теодору Рузвельту в Нью-Йорке

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Глава Белого дома Дональд Трамп считает глупостью планы демонтировать памятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту (занимал пост в 1901-1909 годах) в Нью-Йорке. Соответствующую запись Трамп разместил в понедельник в Twitter.

"Глупо, не делайте этого!" - призвал он. Как сообщила газета The New York Times, памятник Рузвельту, расположенный перед входом в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке, уберут с нынешнего места, при этом решение одобрено мэрией.

Представители музея подчеркнули, что демонтаж связан не с личностью 26-го президента Соединенных Штатов, а с "иерархической композицией" самого памятника. В центре монумента находится сидящий на коне Рузвельт, с двух сторон от которого пешком идут индеец и африканец. В качестве жеста уважения к Рузвельту в музее планируют назвать в его честь зал, посвященный вопросам биологического разнообразия. По мнению мэра города Билла де Блазио, монумент "изображает чернокожих и коренных жителей [Северной Америки] как порабощенных и расово неполноценных".

Очередная волна борьбы с памятниками политическим деятелям прошлого началась в США на фоне массовых протестов в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая удушающий прием, в результате которого Флойд вскоре умер в больнице. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции уволены, им предъявлены обвинения.