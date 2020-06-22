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КГБ Белоруссии подтвердил факт предъявления обвинения Виктору и Эдуарду Бабарико

Комитет пока не раскрыл подробности обвинения
Виктор Бабарико Наталия Федосенко/ТАСС
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Виктор Бабарико
© Наталия Федосенко/ТАСС

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. В Комитете государственной безопасности Белоруссии подтвердили предъявление обвинения Виктору и Эдуарду Бабарико по расследуемому уголовному делу.

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"В установленный срок обвинение предъявлено", - заявил ТАСС официальный представитель КГБ Андрей Ярош.

На уточняющий вопрос о том, на каких статьях Уголовного кодекса базируется обвинение, Ярош ответил: "Без комментариев".

Ранее представители защиты и предвыборного штаба претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико сообщили, что ему предъявлено обвинение в рамках уголовного дела. Также сообщалось о предъявлении обвинения сыну Бабарико - Эдуарду, возглавляющему инициативную группы по выдвижению своего отца кандидатом в президенты. Оба задержанных заключены под стражу, адвокаты намерены обжаловать постановление об избрании меры пресечения.

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