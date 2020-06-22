КГБ Белоруссии подтвердил факт предъявления обвинения Виктору и Эдуарду Бабарико

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. В Комитете государственной безопасности Белоруссии подтвердили предъявление обвинения Виктору и Эдуарду Бабарико по расследуемому уголовному делу.

"В установленный срок обвинение предъявлено", - заявил ТАСС официальный представитель КГБ Андрей Ярош.

На уточняющий вопрос о том, на каких статьях Уголовного кодекса базируется обвинение, Ярош ответил: "Без комментариев".

Ранее представители защиты и предвыборного штаба претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико сообщили, что ему предъявлено обвинение в рамках уголовного дела. Также сообщалось о предъявлении обвинения сыну Бабарико - Эдуарду, возглавляющему инициативную группы по выдвижению своего отца кандидатом в президенты. Оба задержанных заключены под стражу, адвокаты намерены обжаловать постановление об избрании меры пресечения.