Зеленский призвал прекратить споры о Второй мировой войне и чтить всех погибших

КИЕВ, 22 июня. /ТАСС/. Общество должно прекратить споры о Второй мировой войне и чтить всех погибших и пострадавших. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к народу по случаю Дня памяти и скорби.

"К сожалению, та война до сих пор порождает много споров в обществе. Споров о том, она была "своей" или "чужой". Думаю, нам не о чем спорить. Та война так или иначе затронула каждую украинскую семью. Она дала нам горький опыт потери и опыт подвига, что вдохновляет", - написал Зеленский в своем Telegram-канале в понедельник.

Он заявил, что 22 июня 1941 года, в день, когда нацисты сбросили первые бомбы на Киев, вспоминает всех, кто пострадал от тех страшных событий.

"Сегодня, в День памяти и скорби, мы вспоминаем всех украинцев, пострадавших от крупнейшей катастрофы ХХ века. Украина потеряла во Второй мировой около 10 млн человеческих жизней. В результате не родилось почти 13 млн детей", - написал глава государства.

При этом Зеленский считает, что в результате событий тех лет Украина получила возможность в будущем сформироваться как государство в том виде, в котором пребывает сейчас. "Мы будем вечно помнить каждого, кто погиб, - военных и гражданских, мужчин, женщин и детей. Помнить о том, что мы не только выжили в той страшной войне, но и впоследствии получили собственное государство. И наш долг - превратить ее в мирную и счастливую страну для каждого украинца", - закончил свое обращение президент.

Тема Победы на Украине

После событий на Украине зимой 2014 года новые власти страны во главе с президентом Петром Порошенко начали проводить политику так называемой декоммунизации. В мае 2015 года Порошенко подписал также закон о героизации Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) и ее боевого крыла Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ), а также известных сотрудничеством с нацистской Германией их лидеров Романа Шухевича и Степана Бандеры, признав их деятельность "борьбой за независимость страны".

В 2015 году Верховная рада приняла закон "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 - 1945 годов". Согласно документу, 8 мая на Украине с целью чествования памяти всех жертв Второй мировой войны отмечается как День памяти и примирения. 9 мая в украинском календаре отмечается как День победы над нацизмом во Второй мировой войне и остается в настоящее время государственным праздником. Тогда же Киев отказался от термина "Великая Отечественная война".

С приходом к власти Владимира Зеленского основные подходы к теме ВОВ на Украине сохранились. В феврале 2020 года занимавший тогда пост главы МИД Украины Вадим Пристайко заявлял, что Украина "не собирается праздновать 9 Мая". По его словам, страна будет отмечать только 8 мая, поскольку жители Украины, "как и весь европейский континент, через 75 лет готовы понять, почему произошла эта трагедия, и готовы друг друга простить".

Тем не менее ряд украинских телеканалов устраивают праздничные и памятные эфиры в дни дат, связанных с событиями Великой Отечественной войны. Ветеранские организации проводят автомобильные пробеги в День Победы, а оппозиция в лице "Оппозиционной платформы - За жизнь" традиционно возлагает цветы к памятникам погибшим. По данным социологов, около 52% украинцев считают 9 мая Днем Победы советского народа в Великой Отечественной войне, а 32% - днем победы антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и вклада в нее украинского народа.