Премьер Украины назвал Вторую мировую войной двух тоталитарных режимов

КИЕВ, 22 июня. /ТАСС/. Украина 22 июня 1941 года стала полем боя между двумя тоталитарными режимами. Такое заявление в понедельник сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"В этот день Вторая мировая война ворвалась в каждый украинский дом. Нашу родную землю превратили в поле боя между двумя тоталитарными режимами, в результате чего погибли почти 10 млн украинцев. Это ужасные цифры", - написал он.

Шмыгаль напомнил, что на Украине 22 июня - День скорби и чествования памяти жертв войны. "Среди них не только солдаты, но и мирное население. Нашим долгом является помнить героизм и отвагу тех, кто прошел эти темные времена, и уберечь будущие поколения от этого бедствия", - отметил Шмыгаль. При этом премьер провел параллель между событиями 1941 года и современностью. "Мы обязательно прогоним врага с украинской земли", - заявил он.