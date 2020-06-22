Полиция проводит обыски в квартале Дижона, где произошли беспорядки

ПАРИЖ, 22 июня. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Франции проводят в понедельник спецоперацию в Дижоне, где с 12 по 15 июня произошли столкновения между местными жителями североафриканской общины и представителями чеченской диаспоры. Об этом сообщил прокурор города Эрик Матэ.

По его словам, обыски, проходящие в квартале Гресиль, "являются частью действующего в городе плана по борьбе с распространением оружия", который был усилен после беспорядков. Операция проходит под непосредственным контролем прокуратуры Дижона. Количество задействованных в ней сотрудников полиции не указывается.

По словам Матэ, сотрудники правоохранительных органов Франции задержали девять человек. По его информации, задержания были произведены в квартале Гресиль и коммуне Сент-Аполлинер. Задержанные помещены под стражу за хранение оружия и наркотиков.

В минувшую пятницу в кварталах Гресиль и Шенов прошла еще одна спецоперация, целью которой был поиск оружия и наркотиков. В ней приняли участие около 140 полицейских. Правоохранители провели тогда обыски не только в квартирах, но и на крышах и в винных погребах, были также досмотрены почтовые ящики и блоки кондиционеров. По информации префектуры, в ходе обысков было изъято 80 кг гашиша, нож, 25 бутылок с зажигательной смесью, а также перчатки и балаклавы.

Столкновения местных жителей, преимущественно уроженцев Северной Африки, и групп выходцев из Чечни вспыхнули 12 июня после того, как в районе Гресиль наркоторговцы избили 16-летнего чеченца. В ночь на 13 июня около сотни человек, вооруженных железными прутьями и ножами, разгромили местную кальянную. В ответ на это некоторые жители района стали патрулировать улицы и рассылать чеченцам угрозы в соцсетях. Затем на протяжении трех дней по вечерам группы вступали в открытые столкновения, во время которых уничтожались камеры видеонаблюдения, поджигались машины и мусорные баки.

По данным прокуратуры, в результате столкновений пострадали около 20 человек. После беспорядков были задержаны шесть выходцев из Чечни, прибывшие из других городов, начато расследование по фактам "покушения на убийство в составе организованной группы", "причинения насилия", "причинения ущерба" и "подстрекательства к насилию". Двое из задержанных были отпущены на свободу, четверым предъявлены обвинения.