Украина будет пересматривать и сокращать договорную базу с Россией

КИЕВ, 22 июня. /ТАСС/. Украина продолжает ревизию двусторонних документов с РФ и намерена отказаться еще от части украинско-российской договорной базы. Об этом сообщил замглавы МИД Украины Василий Бондарь.

"До войны (начала конфликта в Донбассе - прим.ТАСС) у нас было 453 подписанных двусторонних соглашений. Сейчас остается в силе около 300 документов, но продолжается дальнейшая ревизия того, от чего мы можем отказаться", - сказал он в опубликованном в понедельник интервью изданию "Укринформ".

При этом, по его словам, украинская сторона не идет на "радикально-эмоциональные шаги", которые могут повредить ее гражданам. "Мы не разорвали дипломатические отношения с Россией, не прекратили дипломатическое присутствие в России, соответственно, граждане Украины в период карантина свободно туда перемещались и, находясь на территории РФ, имели возможность получить защиту", - сказал замминистра.

По его словам, в случае отмены всех соглашений с РФ возникла бы патовая ситуация по механизму защиты интересов украинских граждан на территории РФ. "У нас это миллионы людей - как граждан Украины, так и этнических украинцев, проживающих в России", - добавил он.

В связи с этим, сказал Бондарь, в отношениях с РФ "действует договорная база в рамках СНГ и частично двусторонняя". "Но мы с министерствами и ведомствами их [двусторонние соглашения] постепенно пересматриваем, чтобы оптимизировать и оставить минимально необходимое количество документов, которые бы позволили сохранять надлежащий уровень защиты прав и интересов граждан Украины", - отметил замглавы МИД.