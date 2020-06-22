Медведчук призвал Зеленского ответить на вопросы о трех главных вызовах Украины

КИЕВ, 22 июня. /ТАСС/. Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук призвал президента Украины Владимира Зеленского дать ответ избирателям на главные вопросы, стоящие перед страной, среди которых - прекращение конфликта в Донбассе, остановка роста коммунальных тарифов и отказ от насильственной украинизации. Об этом политик заявил журналистами, напомнив, что эти три основные вызова Украины были перечислены и в открытом письме, с которым он обратился к Зеленскому неделю назад.

"Зеленский обязан и должен ответить не мне, не нашей партии, - сказал глава политсовета ОПЗЖ. - Он должен ответить на эти вызовы и вопросы избирателям - тем 73% наших граждан, которые проголосовали за Зеленского. Уже прошло больше года, и период, в котором мы живем, уже называется не "второй год президента Зеленского", а седьмой год президента [Петра] Порошенко".

Медведчук напомнил, что, по опросам общественного мнения, окончания войны и установления мира в Донбассе требуют 70% граждан Украины. Он также отметил, что на саммите "нормандской четверки" в декабре прошлого года Зеленский заявил о приверженности минским соглашениям по урегулированию конфликта в Донбассе. "Однако за этот год (с момента прихода к власти Зеленского - прим. ТАСС) в вопросах мира Украина не продвинулась ни на йоту", - констатировал политик. "Мы убеждены и твердо считаем, что если Зеленский не ответит на вызов, касающийся мира на Донбассе, то альтернатива этому может быть только одна - потеря Донбасса для Украины. И поэтому этот вызов сейчас стоит перед Зеленским, и он является главным", - сказал глава политсовета ОПЗЖ.

Медведчук также отметил, что в 2014 - 2019 годах тарифы на газ и отопление на Украине выросли в среднем на 600%. "Государство продолжает грабить население через высокие цены на газ, через высокие цены на тепло", - заявил политик. Он напомнил, что нынешние власти Украины дали обязательство Международному валютному фонду (МВФ) к 1 июля отменить регулирование тарифов на газ и к 1 октября - на тепло, что, по словам политика, приведет к их росту. "Зеленский продолжает политику грабежа, которую проводил Порошенко", - заявил глава политсовета ОПЗЖ.

"Насильственная украинизация, которая была внедрена господином Порошенко, антироссийская истерия, пещерная русофобия, продолжаются в политике Зеленского. Он, несмотря на свои обещания во время президентской кампании, ничего не сделал, чтобы изменить ситуацию в вопросе, касающемся дискриминации русского языка и языков других национальных меньшинств", подчеркнул Медведчук и призвал к свободному развитию и использованию русского языка и языков других национальных общин на Украине, что гарантировано конституцией страны.