В Киеве рассказали об исчезновении компаний Байдена из дела Burisma

КИЕВ, 22 июня. /ТАСС/. Бывший прокурор Константин Кулик, расследовавший дело украинской газовой компании Burisma, в правление которой в 2014 году вошел сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер, заявил, что первоначально в деле фигурировали компании Байдена, но в итоге они исчезли. Об этом он сказал в понедельник на совместной с депутатом Верховной рады Андреем Деркачем пресс-конференции.

"Первоначально в деле по Burisma фигурировали компании Байдена, но в том варианте предъявления обвинения, которое было вынесено по делу о взятке в $6 млн, эти компании исчезли", - сказал Кулик.

В свою очередь, Деркач уточнил, что глава Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник заявил, что "к Байдену это дело отношение не имеет". По словам депутата, "изначально по этому делу взятка была в $50 млн, но потом официально засветили лишь $6 млн, а из дела исчезли компании, близкие к семье Байдена".

При этом Кулик утверждает, что "семья Байдена получила от Burisma более $3 млн".

Дело о взятке

14 июня Высший антикоррупционный суд Украины арестовал адвоката Андрея Кичу, которого обвиняют в покушении на дачу взятки в $6 млн руководителям двух антикоррупционных ведомств страны за содействие в прекращении следствия против главы энергетической компании Burisma Николая Злочевского.

По версии следствия, Кича был одним из трех участников покушения на дачу крупной взятки директору Национального антикоррупционного бюро Украины Артему Сытнику и руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому. За $6 млн они якобы должны были допустить процессуальные нарушения, что повлекло бы прекращение дела против Злочевского, которое касается выделения Нацбанком Украины кредита банку бизнесмена Сергея Курченко.

На слушаниях в суде Кича свою вину отрицал и заявил, что деньги на взятку он не собирал, купюр, которые изъяты в качестве вещественного доказательства, не касался, а также не присутствовал при передаче денег.

Компания Burisma в субботу выступила с заявлением, в котором отрицала любую причастность к покушению на дачу взятки руководителям антикоррупционных органов. В организации также опровергли сообщения некоторых украинских СМИ о том, что Кича занимает в ней пост главы правового управления, указав, что он не является их сотрудником.

Хантер Байден в 2014 году вошел в правление украинской газовой компании Burisma, а его отец в 2016 году, находясь на посту вице-президента США, выступал с призывом уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, начинавшего расследование деятельности этой компании. Шокин был уволен, а расследование дела Burisma приостановлено.