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Суд в Киеве отправил лидера националистов в тюрьму за нападение на офисы российских банков

Николаю Коханивскому назначили два года лишения свободы с отсрочкой исполнения на год в качестве условного срока

КИЕВ, 22 июня. /ТАСС/. Судья Шевченковского районного суда Киева приговорил лидера группировки "Организация украинских националистов" (ОУН, запрещена в РФ) Николая Коханивского к двум годам лишения свободы за участие в нападениях на отделения российских банков. Об этом в понедельник сообщило украинское издание "Общественное".

"В Шевченковском районном суде Киева объявили приговор по делу лидера ОУН Николая Коханивского. Ему назначили два года заключения с отсрочкой исполнения на год в качестве условного срока", - говорится в сообщении. Гражданский иск о компенсации убытков суд оставил без рассмотрения, поскольку представители истца не явились на заседание.

В феврале 2018 года группа радикальных националистов разбила окна и повредила двери в здании Россотрудничества в Киеве. После этого они напали на расположенный рядом офис Альфа-банка, где разбили мебель и аппаратуру. Затем националисты, выкрикивая антироссийские лозунги, напали на офис Сбербанка, который находился недалеко от российского центра.

В России против Коханивского возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к терроризму. Следственный комитет РФ считает, что именно Коханивский, возглавляя ОУН, в феврале 2018 года распространял в интернете видеообращение с призывами принять участие в нападении на здание Россотрудничества.

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