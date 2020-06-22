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Выборы президента США - 2020

Трамп возмутился, что миллионы бюллетеней для выборов по почте в США напечатают за рубежом

Американский лидер назвал эту ситуацию "скандалом нашего времени"

ТАСС, 22 июня. Миллионы избирательных бюллетеней для голосования по почте на президентских выборах в США будут напечатаны за рубежом. Об этом в Twitter в понедельник написал президент США Дональд Трамп.

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"Миллионы почтовых бюллетеней будут напечатаны другими странами <...>. Это будет скандалом нашего времени", - отметил глава государства. Он уже неоднократно высказывался против варианта проведения голосования по почте, которое может быть разрешено в ряде штатов из-за пандемии COVID-19.

Согласно последним опросам политологического портала Real Clear Politics (RCP), бывший вице-президент США Джозеф Байден, который заручился достаточной поддержкой делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах главы государства, опережает Трампа в среднем на 8,5% по популярности среди избирателей.

Действующий глава американской администрации уже получил необходимое число голосов делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев. 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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