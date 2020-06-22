Трамп возмутился, что миллионы бюллетеней для выборов по почте в США напечатают за рубежом

ТАСС, 22 июня. Миллионы избирательных бюллетеней для голосования по почте на президентских выборах в США будут напечатаны за рубежом. Об этом в Twitter в понедельник написал президент США Дональд Трамп.

общий лимит времени для Трампа и Байдена

Вызов-2024: общий лимит времени для Трампа и Байдена

"Миллионы почтовых бюллетеней будут напечатаны другими странами <...>. Это будет скандалом нашего времени", - отметил глава государства. Он уже неоднократно высказывался против варианта проведения голосования по почте, которое может быть разрешено в ряде штатов из-за пандемии COVID-19.

Согласно последним опросам политологического портала Real Clear Politics (RCP), бывший вице-президент США Джозеф Байден, который заручился достаточной поддержкой делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах главы государства, опережает Трампа в среднем на 8,5% по популярности среди избирателей.

Действующий глава американской администрации уже получил необходимое число голосов делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев. 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.