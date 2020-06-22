{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: силы безопасности Ирака уничтожили близ Багдада платформу для запуска ракет

По утверждению представителя сил безопасности, экстремисты намеревались выпустить ракеты по южным пригородам столицы страны

ТАСС, 22 июня. Сотрудники сил безопасности Ирака обнаружили и уничтожили близ столицы страны принадлежавшую экстремистам платформу для запуска ракет. Об этом в понедельник сообщил иракский новостной портал Baghdad Al Youm со ссылкой на заявление представителя иракских силовых структур.

По его словам, пусковая установка была обнаружена на юго-западе столичного района. Она была снаряжена двумя реактивными снарядами типа "катюша", подготовленными к запуску. По утверждению представителя сил безопасности, экстремисты намеревались выпустить ракеты по южным пригородам Багдада.

Теги
Ирак
Президент Латвии подписал закон об административно-территориальной реформе
Она предусматривает сокращение с июля 2021 года количества муниципалитетов по всей стране
Читать полностью