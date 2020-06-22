СМИ: силы безопасности Ирака уничтожили близ Багдада платформу для запуска ракет

ТАСС, 22 июня. Сотрудники сил безопасности Ирака обнаружили и уничтожили близ столицы страны принадлежавшую экстремистам платформу для запуска ракет. Об этом в понедельник сообщил иракский новостной портал Baghdad Al Youm со ссылкой на заявление представителя иракских силовых структур.

По его словам, пусковая установка была обнаружена на юго-западе столичного района. Она была снаряжена двумя реактивными снарядами типа "катюша", подготовленными к запуску. По утверждению представителя сил безопасности, экстремисты намеревались выпустить ракеты по южным пригородам Багдада.