Обнародованы аудиозаписи с голосом Порошенко, который просит Байдена повлиять на Яценюка

КИЕВ, 22 июня. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи, на которых, как он утверждает, экс-президент Украины Петр Порошенко просит бывшего вице-президента США Джозефа Байдена оказать влияние на действовавшего тогда премьер-министра Украины Арсения Яценюка с целью поддержи политики Порошенко в целом и его инициатив по переговорам в Минске о Донбассе в частности. Соответствующие "пленки" украинский парламентарий представил на пресс-конференции в понедельник.

На одной из обнародованных записей, датированных 2016 годом, слышно, как человек, которого инициаторы пресс-конференции идентифицируют как Байдена, спрашивает собеседника, которым якобы является Порошенко, что именно на предстоящей личной встрече было бы желательно донести до Яценюка. В ответ было высказано пожелание донести "сигнал Яценюку о необходимости полной поддержки действий правительства, в том числе в контексте проходящего бюджетного процесса, а также начала координации не только относительно "Минска" в целом, но и по конкретным вопросам, в частности, относительно его поддержки политики президента". На это человек с голосом Байдена ответил согласием. Он также отметил, что в ходе предстоящей с Яценюком личной встречи "должен переубедить [Яценюка] в необходимости поддержки "Минска".

Кроме того, по утверждению Деркача, Порошенко на этой же аудиозаписи жалуется Байдену на проблемы с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым. "Я на самом деле имею проблемы с Аваковым", - произносит человек с голосом, похожим на голос Порошенко. При этом он поясняет, что Аваков "был очень агрессивен" в ходе встречи с послом Франции, в связи с чем предполагает, что после этого "будет иметь место реакция с французской стороны", и подчеркивает, что Украине это не нужно.

Яценюка затрагивают две обнародованные в понедельник записи. Вторая касается последствий его планируемой отставки. "Мое мнение, что Арсений [Яценюк] переживает, что с потерей должности премьер-министра он утратит свой иммунитет <...>, он боится уголовного преследования относительно себя", - говорит человек, которого Деркач идентифицирует как Байдена и который просит защитить главу правительства. В ответ его собеседник заявляет, что может дать "со своей стороны какие угодно личные гарантии, включая нового генерального прокурора, что на него ничего нет". Кроме того, он обещает "разработать сценарий отставки [премьер-министра], которая даст ему позитивное восприятие" и не принесет рисков.