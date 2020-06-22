Глава МВД Германии потребовал строгого наказания для участников беспорядков в Штутгарте

БЕРЛИН, 22 июня. /ТАСС/. Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер счел массовые беспорядки в Штутгарте "сигналом тревоги" для немецкого общества и потребовал осудить виновников по всей строгости закона. Такое заявление он сделал в понедельник, его речь транслировал телеканал N-tv.

"Я надеюсь, что всех преступников найдут, что последует быстрое и строгое наказание со стороны органов юстиции", - сказал он. Министр отметил, что в последнее время все чаще насилию подвергаются полицейские и что правовое государство должно положить этому конец.

Представитель профсоюза полиции Германии Ральф Кустерер заявил, что было бы целесообразно ввести в центре Штутгарта запрет на употребление алкоголя в общественных местах, а также ввести ночной комендантский час. По его словам, насилие по отношению к полиции там не является редкостью.

Примерно в 23:30 субботы патруль в Штутгарте хотел остановить для проверки документов 17-летнего гражданина ФРГ. Молодежь, собравшаяся в центре Штутгарта, встала на защиту подростка и вступила в противостояние с полицейскими. В них полетели камни и бутылки. В последующие часы группы молодых людей разбивали витрины в центре города, стекла припаркованных автомобилей, грабили магазины.

В беспорядках, по оценке полиции, участвовали около 500 человек. 19 патрульных пострадали. Власти исключают политические мотивы злоумышленников. Как сообщил телеканал N-tv, в настоящий момент задержаны 24 человека, среди них как граждане ФРГ, так и иностранцы.