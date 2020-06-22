Депутат утверждает, что Байден требовал у Порошенко не увольнять главу "Нафтогаза"

КИЕВ, 22 июня. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден требовал от экс-президента Петра Порошенко не снимать с должности главу "Нафтогаза Украины" Андрея Коболева. Об этом сообщил в понедельник внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач, продемонстрировав соответствующие записи разговоров, на которых слышны голоса, похожие на голоса Байдена и Порошенко.

На первой пленке Байден требует от Порошенко не трогать Коболева, которого якобы хотел снять тогдашний глава правительства Владимир Гройсман. "Я обещаю разобраться", - сказал в ответ Порошенко.

Как рассказал Деркач, Коболеву покровительствовали американцы в лице члена наблюдательного совета "Нафтогаза" Амоса Хохштайна "для совместного заработка на псевдореверсе российского газа". "Тогда его покупали у Словакии с наценкой в $50 на тысяче кубометров", - отметил Деркач.

Ранее, в мае 2020 года, Деркач опубликовал несколько пленок, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии Байдена на Порошенко. По словам Деркача, записи он получил от журналистов, а записывал разговор якобы лично Порошенко.

Коболев до сих пор возглавляет "Нафтогаз Украины".