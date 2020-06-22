Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению жалобу России на решение по делу ЮКОСа

ГААГА, 22 июня. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению жалобу России на решение апелляционного суда Гааги о выплате более $50 млрд по иску бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа. Об этом сообщила в понедельник ТАСС официальный представитель инстанции Теа Тьердема.

"Действительно, кассационная жалоба была признана приемлемой", - сказала она. Тьердема уточнила, что у Верховного суда есть возможность отказа от рассмотрения дел, если кассационные жалобы не удовлетворяют определенным требованиям. Однако в этом конкретном случае суд не нашел оснований для отказа. "Это означает, что сейчас началось рассмотрение дела по существу с административной предварительной фазы (письменный обмен документами между сторонами)", - подчеркнула официальный представитель суда.

В мае она говорила о том, что рассмотрение кассационной жалобы должно занять около 9-12 месяцев.