Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН пройдет в виртуальном формате

ООН, 22 июня. /ТАСС/. Общеполитические дебаты высокого уровня Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН пройдут по графику в последнюю неделю сентября, но в виртуальном формате. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции председатель ГА ООН Тиджане Мохаммад-Банде.

"По причине по-прежнему существующих на данном этапе из-за пандемии коронавируса ограничений на путешествия, а также на большие собрания людей, встреча пройдет в виртуальном формате. И все-таки она пройдет в сентябре", - сказал он. При этом Мохаммад-Банде подчеркнул, что модальность того, как именно пройдет неделя, пока обсуждается.

При этом на данный момент остается неясным, захочет ли кто-то из лидеров все же прибыть в Нью-Йорк лично. Председатель ГА не пояснил, будет ли в этом случае у них возможность выступить с трибуны ГА.

Теоретически благодаря виртуальному характеру встречи свои видеопослания могут записать лидеры, ранее не выступавшие на Генассамблее, в частности лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Сирии Башар Асад. "Ассамблея не ограничивает право ни одной страны-члена на то, чтобы сделать заявление. Если лидер одной из стран, которые вы упомянули, захочет послать видеосообщение, он сможет это сделать", - ответил Мохаммад-Банде на вопрос о выступлениях лидеров КНДР и Сирии.

Общеполитические дебаты высокого уровня ГА ООН традиционно проходят в конце сентября. Это центральное событие международной политики, в ходе которого представители всех 193 стран ООН выступают с трибуны ГА, а также проводят многочисленные двусторонние и многосторонние встречи. В этом году состоится юбилейная, 75-я неделя высокого уровня, в связи с чем ранее в сентябре планировалось проведение ряда торжественных мероприятий.