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Парламент Армении принял поправки к конституции

Они позволяют заменить главу и членов Конституционного суда

ЕРЕВАН, 22 июня. /ТАСС/. Парламент Армении в понедельник на внеочередном заседании принял во втором чтении представленный группой депутатов провластной фракции "Мой шаг" проект конституционных изменений, которые позволят заменить председателя и членов Конституционного суда республики.

"89 депутатов проголосовали за изменения. Против - 0. Воздержавшихся - 0. Изменения приняты", - объявил результаты голосования спикер парламента Арарат Мирзоян.

Оппозиционные фракции "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения" бойкотировали внеочередное заседание. Изменения в Конституции Армении вступают в силу на следующий день после официального опубликования.
 

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