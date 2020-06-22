В Госдепе утверждают, что США не добиваются ухода России из Сирии

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Американское правительство не добивается свертывания присутствия России в Сирии. С таким заверением выступил в понедельник на интернет-семинаре в вашингтонском Институте Ближнего Востока спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

"Другой момент, характеризующий наш подход, заключается в том, что мы не требуем полной победы. Мы не говорим, что [президент Сирии Башар] Асад должен уйти <...>. Мы также не говорим, что уйти должны россияне", - подчеркнул представитель Госдепартамента США.

По его словам, американские власти "предпочитали бы, чтобы россиян там (в Сирии - здесь и далее прим. ТАСС) не было". "[Однако] частью нашей политики не является попытка добиться их (россиян) ухода оттуда (из Сирии)", - отметил американский дипломат.

Соединенные Штаты не рассматривают на данном этапе вариант вывода своих войск из Сирии, подтвердил также Джеффри, комментируя вступление в силу новых американских санкций в рамках так называемого "закона Цезаря".

"Президент [США Дональд Трамп ранее] <...> ясно дал понять, что, хотя мы в конечном счете уйдем из Сирии, в настоящее время ничего [такого] не рассматривается", - заявил американский дипломат. По его словам, американские вооруженные силы остаются и на "северо-востоке" Сирии, в зоне Эт-Танф на границе с Иорданией.

Новые масштабные санкции США не направлены на то, чтобы обрушить экономику Сирии, отметил Джеффри. "Наша цель не заключается в том, чтобы обрушить экономику [Сирии]. Поверьте мне, [президент Сирии Башар] Асад сам более чем способен добиться этого <...>. Он прекрасно справляется с задачей выталкивания [сирийского] фунта в небытие и подрыва того, что осталось от сирийского ВВП", - утверждает Джеффри.

По его словам, цель применения новых рестрикций - "причинить настоящую боль лицам, окружающим Асада", заставить Сирию понять, что эти ограничительные меры "никуда не денутся", пока власти в Дамаске "не изменят политику".

Представитель Госдепартамента США также заявил, что новые санкции никоим образом не нацелены на пресечение гуманитарной помощи Сирии. "У нас нет намерения бить по чему бы то ни было, что является оказанием гуманитарной помощи где бы то ни было в Сирии, включая районы, находящиеся в руках режима", - сказал американский дипломат.

В минувшую среду госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Вашингтон вводит новые санкции в рамках "закона Цезаря", или "Акта о защите гражданского населения Сирии", под которые попадают в том числе президент Башар Асад и его супруга Асма. В целом санкции введены против 39 лиц и организаций. В списке фигурируют, в частности, 16 компаний из Сирии, две базирующиеся в Австрии, а также одна организация из Канады и еще одна - из Ливана.

"Закон Цезаря" был включен в военный бюджет США на 2020 финансовый год и подписан президентом Дональдом Трампом в минувшем декабре. Этот документ дает вашингтонской администрации право вводить ограничительные меры в отношении организаций и лиц, прямо или косвенно помогающих правительству Сирии, а также различным действующим на территории страны вооруженным формированиям, которым, по версии США, оказывают поддержку власти Сирии, России и Ирана.