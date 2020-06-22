Президент Узбекистана посетит парад Победы в Москве

ТАШКЕНТ, 22 июня. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 23-24 июня совершит рабочий визит в Россию и примет участие в торжественных мероприятиях в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба узбекского лидера.

"23-24 июня этого года президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина посетит Москву с рабочим визитом. <...> 24 июня глава нашего государства примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия Великой Победы над фашизмом", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на первый день визита запланированы двусторонние переговоры президентов двух стран, в ходе которых будут рассматриваться вопросы российско-узбекского сотрудничества.

Парад на Красной площади по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в этом году был перенесен с 9 мая на более поздний срок в связи с пандемией. 26 мая Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. В этот же день в 1945 году состоялся исторический Парад победителей. В параде будут принимать участие и военнослужащие из Узбекистана, они уже прибыли в Москву.