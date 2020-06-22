Лукашенко заявил, что белорусы не потерпят появления олигархата в стране

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что не допустит проявлений коррупции в стране и становления олигархата.

"Это ржавчина, которая разъедает все. Это прямой путь <....> к майдану. Наш народ не потерпит коррупционных проявлений и появления олигархата в нашей стране", - сказал президент в понедельник на встрече с представителями местной власти Брестской области в понедельник. Его слова приводит издание "СБ. Беларусь сегодня".

Лукашенко подчеркнул, что послаблений в борьбе с коррупцией не будет. "Это очень важно. Потому что знаю бродячие мысли в отдельных головах. Если вы думаете, что после выборов, если этот президент останется, мы сделаем послабление в борьбе с коррупцией, тогда за меня не голосуйте", - сказал Лукашенко.

В то же время, по его словам, бизнес, который честно работает во благо страны и народа, власти всегда будут поддерживать. "Бизнес, который честно работает во благо нашей страны и народа, мы всегда будем поддерживать. Здесь на нас могут рассчитывать. Это моя твердая позиция. Я ее не менял и менять не буду, - сказал Лукашенко. - А если какое-то жулье пытается жить за счет чужого, частного или государственного, у нас с ним поступают, как и во всех цивилизованных странах - по закону".

Ранее Лукашенко назвал предпринимателей "толстопузыми буржуями", поручив Генпрокуратуре "прошерстить" и привести их в чувство проверками. В первую очередь эта касалось тех, кто оказывает поддержку его основному сопернику по президентской избирательной кампании - экс-главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико. 11 июня Комитет госконтроля (КГК) Белоруссии сообщил, что проводит обыск в Белгазпромбанке. Департамент финансовых расследований КГК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 243 ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере") и по части 2 статьи 235 ("Легализация средств, полученных преступным путем в особо крупном размере"). Бабарико и его сын помещены в СИЗО КГБ, им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.