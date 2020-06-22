Порошенко назвал новые "записи с Байденом" попыткой подорвать отношения Украины и США

КИЕВ, 22 июня. /ТАСС/. Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал обнародованные в понедельник записи, на которых якобы зафиксированы его разговоры с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом, попыткой подорвать стратегическое партнерство Киева и Вашингтона.

"Цель очередной фабрикации бесед украинских и американских чиновников - сделать украинский вопрос токсичным для Вашингтона и разрушить двухпартийную поддержку Украины Соединенными Штатами", - написал он на странице в Facebook.

Порошенко назвал эти пленки фальшивыми, обвинив в их появлении представителей пятой колонны. "Разоблачить известных сценаристов очередной информационной атаки против Украины и нашего стратегического партнерства с Соединенными Штатами - ответственность нынешней украинской власти", - подчеркнул он.

В мае 2020 года Деркач уже публиковал несколько записей, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии Байдена на Порошенко в ситуации с увольнением Виктора Шокина с поста генерального прокурора Украины в обмен на гарантии США по кредиту для Киева. Деркач настаивал, что записи он получил от журналистов, а записывал разговоры якобы сам Порошенко.