Белый дом: Трамп не поручал замедлять темпы тестирования американцев на коронавирус

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не отдавал поручений по замедлению темпов проведения тестирования американцев на выявление заражения новым коронавирусом. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни на брифинге для журналистов.

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В субботу на своем первом с начала пандемии выступлении перед сторонниками глава государства заявил, что поручил "замедлить [темпы] тестирования".

"Нет, он не отдавал таких поручений", - отметила Макинэни. По ее словам, сотни тысяч американцев ежедневно участвуют в тестировании на коронавирус. Пресс-секретарь добавила, что Трамп сделал это заявление "в шутку". "У нас больше случаев, потому что мы опережаем [остальных] в мире по темпам тестирования", - пояснила она.

В понедельник Трамп в интервью телеканалу Scripps News не стал говорить, поручал ли он замедлять темпы тестирования американцев. "Если бы мы замедлили [тестирование], то у нас не было бы зарегистрировано так много случаев [заболевания]", - сказал президент. После того, как его попросили пояснить ответ, президент отметил: "Честно говоря, я думаю, что мы прыгнули выше головы, если вы хотите знать правду. Мы проделали слишком хорошую работу". Трамп добавил, что на данный момент в стране проведено 25 млн тестирований на коронавирус. "Вы будете все чаще слышать людей, которые говорят: "У нас в США зафиксировано наибольшее количество случаев [заражения]". Причина, по которой у нас больше случаев, состоит в том, что мы проводим больше тестирований, чем любая другая страна", - заключил глава Белого дома.

"Усилия президента по замедлению темпов крайне необходимого тестирования, чтобы скрыть истинные масштабы распространения вируса, означают, что больше американцев умрет", - считает спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (от штата Калифорния).

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано почти 2,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 120 тыс. человек.