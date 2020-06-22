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Макрон заявил, что Турция играет в "опасную игру" в Ливии

С таким заявлением, отмечает Reuters, он выступил в ответ на поддержку Турцией Правительства национального согласия Ливии

ТАСС, 22 июня. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил турецкому лидеру Тайипу Эрдогану, что Турция играет в "опасную игру" в Ливии. Его слова привело в понедельник агентство Reuters.

"У меня уже была возможность очень четко заявить президенту Эрдогану, что, по моему мнению, Турция играет в настоящее время в опасную игру в Ливии и нарушает все обязательства, данные по итогам прошедшей в Берлине конференции [по Ливии]", - указал Макрон.

С таким заявлением, отмечает Reuters, он выступил в ответ на поддержку Турцией Правительства национального согласия Ливии.

Теги
ТурцияФранцияЛивияЭрдоган, Реджеп ТайипМакрон, Эмманюэль
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