Макрон заявил, что Турция играет в "опасную игру" в Ливии

ТАСС, 22 июня. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил турецкому лидеру Тайипу Эрдогану, что Турция играет в "опасную игру" в Ливии. Его слова привело в понедельник агентство Reuters.

"У меня уже была возможность очень четко заявить президенту Эрдогану, что, по моему мнению, Турция играет в настоящее время в опасную игру в Ливии и нарушает все обязательства, данные по итогам прошедшей в Берлине конференции [по Ливии]", - указал Макрон.

С таким заявлением, отмечает Reuters, он выступил в ответ на поддержку Турцией Правительства национального согласия Ливии.