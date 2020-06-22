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Переговоры о перемирии в Ливии
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Трамп и Макрон согласились с необходимостью срочного прекращения огня в Ливии

Главы двух государств также обсудили двусторонние и региональные вопросы

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и французский лидер Эмманюэль Макрон в понедельник в телефонном разговоре подчеркнули необходимость прекращения огня в Ливии и скорейшего возобновления переговоров. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира.

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"Оба лидера согласились с настоятельной необходимостью прекращения огня в Ливии и скорейшего возобновления переговоров ливийскими сторонами. Президент Трамп и президент Макрон вновь заявили, что военная эскалация со всех сторон должна быть немедленно прекращена с целью предотвратить превращение ливийского конфликта в еще более опасный и неразрешимый", - отметил Дир.

Он также подчеркнул, что главы двух государств "обсудили важнейшие двусторонние и региональные вопросы".

Теги
СШАФранцияЛивияТрамп, ДональдМакрон, ЭмманюэльПереговоры о перемирии в Ливии
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