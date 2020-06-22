{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Макрон назвал инцидент с кораблями Турции и Франции доказательством "смерти мозга" НАТО

По его мнению, линия Турции несовместима с ее статусом страны НАТО
Президент Франции Эмманюэль Макрон EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON
Описание
Президент Франции Эмманюэль Макрон
© EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON

ПАРИЖ, 22 июня. /ТАСС/. Инцидент, произошедший между кораблями Франции и Турции в Средиземном море, служит яркой иллюстрацией смерти мозга НАТО. Об этом заявил в понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с тунисским коллегой Каисом Саидом.

На эту тему
"Смерть мозга": Макрон поставил НАТО диагноз и предостерег Россию от дружбы с Китаем

"Я возвращаю вас к моим заявлениям конца минувшего года о "смерти мозга НАТО", - отметил он. - Я считаю, что недавний инцидент это ярко демонстрирует". По его мнению, линия Турции несовместима с ее статусом страны НАТО. Макрон назвал эту ситуацию "недопустимой".
По словам французского лидера, "Франция считает стабильность в Средиземном море ключевой задачей".

Ранее в июне турецкий фрегат у побережья Ливии отказался выполнить распоряжение о досмотре груза со стороны французского фрегата, принимающего участие в операции НАТО Sea Guardian. Уклоняясь от досмотра, турецкий корабль взял на прицел французский военный корабль с помощью радарной системы ракетного наведения, что во французском военном ведомстве расценили как "исключительно враждебные и агрессивные действия".

Теги
ТунисТурцияФранцияЛивияМакрон, ЭмманюэльСаид, Каис
Мадуро заявил, что готов к диалогу с Трампом, если он будет выстроен на основе уважения
Ранее президент США заявил, что готов обсуждать с Мадуро только его мирный отказ от власти
Читать полностью