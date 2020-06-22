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СМИ: по меньшей мере пять человек погибли в столкновениях на юге Мексики

Конфликт между представителями Союза индейских общин и муниципальной администрацией перерос в столкновения, пишет газета El Universal

МЕХИКО, 22 июня. /ТАСС/. Конфликт между представителями Союза индейских общин и муниципальной администрацией перерос в столкновения в районе Сан-Матео-дель-Мар в штате Оахака на юге Мексики. Жертвами произошедшей в понедельник стычки стали по меньшей мере пять человек, сообщила на своем сайте газета El Universal. Издание отмечает, что некоторые источники говорят о 15 погибших.

Власти региона пока не обнародовали данных о числе убитых и пострадавших, однако признали, что конфликт действительно произошел. "В связи с событиями <...> в Сан-Матео-дель-Мар я дал указания руководителям управления общественной безопасности и МВД штата оказать всю необходимую помощь родственникам жертв и обеспечить безопасность в населенных пунктах", - написал в своем Twitter губернатор Оахаки Алехандро Мурат.

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