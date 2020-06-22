Эксперт: непродление ДСНВ грозит окончательным демонтажом США контроля над вооружениями

ВЕНА, 22 июня. /ТАСС/. Непродление Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3) может в очередной раз продемонстрировать Европе пренебрежение администрацией президента Дональда Трампа международными соглашениями. Такую оценку высказал в понедельник корреспонденту ТАСС профессор Университета Инсбрука в области международных отношений и безопасности, эксперт в сфере контроля над вооружениями, внешней политики России и США Герхард Манготт.

"Европа заинтересована в продлении ДСНВ, потому что он предусматривает обширные проверки и верификации, которые гарантируют стратегическую стабильность. Однако стратегические наступательные системы России и США не являются актуальным вопросом европейской безопасности. В еврозоне основное внимание уделяется ракетам малой и средней дальности, а также обычным вооружениям, - отметил Манготт. - При этом провал этого договора, последнего договора о разоружении между США и Россией в области стратегических наступательных систем, стал бы для европейцев новым очевидным выражением пренебрежения администрацией Трампа международных соглашений и договоров, а также последним актом демонтажа со стороны США существующего контроля над вооружениями на договорной основе".

По его словам, Европа может пострадать от ухудшающегося, в том числе в военном отношении, кризиса между Россией и США, поскольку эти страны могут распространить эту напряженность на европейском континенте.

Политолог также назвал необъяснимыми попытки США привлечь к переговорам по разоружению Китай ввиду его гораздо меньшего ядерного арсенала. "Китай определенно откажется от трехсторонних переговоров. На мой взгляд, позиция США - это только повод, чтобы возложить на Китай ответственность, если ДСНВ не будет продлен", - подчеркнул профессор.

22 июня в Вене за закрытыми дверями состоялись российско-американские консультации по стратегической стабильности и контролю над вооружениями. Российскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Во главе американской был спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. Стороны также обсудили вопрос продления ДСНВ.